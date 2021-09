तालिबान के कब्जे में आ सकते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार, पूर्व अमेरिकी NSA का अलर्ट

वॉशिंगटन. ट्रम्प प्रशासन में अमेरिका (America) के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार रहे जॉन बोल्टन (Former US national security advisor John Bolton) ने आशंका जताई है कि तालिबान (Taliban) पाकिस्तान (Pakistan) के परमाणु जखीरे (Nuclear weapons) तक पहुंच सकता है. उन्होंने अफगानिस्तान (Afghanistan) के मौजूदा हालातों को लेकर बाइडेन प्रशासन (US president Joe Biden) की जमकर आलोचना भी की है. उन्हांेने अमेरिकी फौज (US Army) के अफगानिस्तान से वापसी को भी गलत ठहराया है. बोल्टन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं.

बोल्टन ने क्या कहा

एक रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व अमेरिकी NSA बोल्टन ने कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान के पाकिस्तान पर कब्जे के आशंका भी बढ़ गई है. हो सकता है कि तालिबान पाकिस्तान के परमाणु जखीरे तक पहुंच जाए. करीब 150 परमाणु हथियार आतंकियों के हाथों में जा सकते हैं. बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान से हटने के बाद अफगान सेना को दिए अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथ में आ गए थे.

पाकिस्तान में शरिया कानून आ सकता है: बोल्टन

बोल्टन ने कहा कि पाकिस्‍तान में तालिबानी प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. तालिबान समर्थक पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अब अपने देश में भी इस्लामी शरिया कानून को लागू करने की मांग करने लगे हैं. इस्लामाबाद के सबसे कुख्यात मदरसे जामिया हफ्सा में लगे तालिबान के झंडे को उतारने के लिए जब पाकिस्तानी पुलिस पहुंची तो उसे मौलाना अब्दुल अजीज और छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा था. वहीं, मौलाना ने दावा किया कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शरिया लागू करने की मांग को मान लिया है.

कितना है पाकिस्तान के पास परमाणु जखीरा

अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान के पास करीब 160 परमाणु हथियार हैं. इनमें 102 जमीन पर आधारित मिसाइल हैं. पाकिस्तान ने अमेरिका से एफ-16 फाइटर विमान भी खरीदे थे, जिनमें से 24 पर परमाणु लॉन्चर लगे हैं.