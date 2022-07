परिवार को कहा था भारत आ जाओ, नहीं मानी बात, अब चुका रहे कीमत: श्रीलंकाई छात्रों ने सुनाया अपना दर्द

Sri Lankan student in India worried about their future: भारत में लगभग 14 हजार श्रीलंकाई छात्र वर्तमान में पढ़ रहे हैं. उनके देश में आर्थिक हालात खराब होने के बाद उनका परिवार उन्हें पैसा भेजने में असमर्थ है. ऐसे में श्रीलंकाई विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है. एक छात्रा ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में ही अपने परिवार को भारत आ जाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और अब इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है.











