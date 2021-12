अफगानिस्तान में तालिबान का बेतुका फरमान- महिलाओं के अकेले ट्रैवल करने पर बैन, पुरुष का साथ होना जरूरी

Taliban say woman can't go on long-distance road trips: अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने महिलाओं की आजादी को कुचलते हुए एक और बेतुका फरमान जारी किया है. देश में महिलाओं को लंबी दूरी की यात्रा करने की इजाजत तभी दी जाएगी जब उनके साथ उनका कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार मौजूद हो. अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने इस फरमान से मानवाधिकार संगठन बेहद नाराज है. एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि, यह नया आदेश महिलाओं को कैद में रखने की दिशा में एक और नया कदम है.