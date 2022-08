Monkeypox Virus: अमेरिका में मंकीपॉक्स से पहली मौत, दुनियाभर में संक्रमण से अब तक 15 की जान गई

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) के प्रवक्ता स्कॉट पॉली ने एक ईमेल के जरिये कहा कि वह मंकीपॉक्स संक्रमण से हुई पहली मौत की सूचना से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद से सीडीसी(CDC) ने मंकीपॉक्स के बढ़ते प्रकोप पर अपनी निगरानी और सक्रीय कर दी है.











Follow us on