Coronavirus New Variant: नए कोरोना वेरिएंट से डरी दुनिया: कहीं इमरजेंसी मीटिंग हुई तो कहीं हवाई उड़ानें रद्द

Coronavirus New Variant: दक्षिण अफ्रीका (south africa) में कोरोना वायरस के नये स्वरूप (Coronavirus New Variant) के सामने आने के बाद शुक्रवार को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसे लेकर सुगबुगाहट रही, बाजारों में गिरावट देखी गई और वैज्ञानिकों ने खतरों का सटीक अंदाजा लगाने के लिए आपातकालीन बैठकें कीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सहित चिकित्सा विशेषज्ञों ने दक्षिणी अफ्रीका में सामने आये स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने से पहले किसी भी अति प्रतिक्रिया के खिलाफ चेतावनी दी. ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने सांसदों से कहा ‘हमें जल्द से जल्द संभव कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.’