क्या भविष्य में होगी कोविड के बूस्टर डोज की जरूरत? दुनिया के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह

There be a need of a Covid vaccine booster dose: दुनियाभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है. महामारी विशेषज्ञों के अनुसार, भविष्य में भी इस वायरस के अन्य वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि उन्हें अब बेहतर इम्युनिटी के लिए वैक्सीन के और कितने शॉट की जरूरत होगी. हालांकि इससे जुड़े एक अध्ययन में यह सामने आया है कि ना तो कई महीनों तक और ना सालों तक वैक्सीन के अगले डोज की जरूरत होगी.