क्या अब वेरिएंट आधारित वैक्सीन की जरुरत? जानें क्या हैं ‘वैरिएंट-प्रूफ’ टीके और कैसे करते हैं काम

Now need of Variant based Covid-19 Vaccine: दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए-नए वेरिएंट के कारण महामारी की कई लहरों का सामना करना पड़ा है. इसके बाद अब इस विषय पर चर्चा होने लगी है कि क्या अब वेरिएंट आधारित वैक्सीन की जरुरत महसूस होने लगी है. इस समस्या का समाधान ‘‘वैरिएंट-प्रूफ’’ टीके हो सकते हैं, जिन्हें ‘‘वैश्विक’’ कोविड-19 टीके के रूप में भी जाना जाता है. ये वे टीके हैं जो एक विशिष्ट वेरिएंट के लिए लक्षित होने के बजाय विभिन्न प्रकारों में काम करते हैं. ये नए वेरिएंट की पहचान के बाद उसे रोकने के लिए एक सक्रिय तरीका हो सकता है.