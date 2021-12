डेल्टा की तुलना में कितना घातक है ओमिक्रॉन? अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट ने किया ये दावा

Top US Scientist Fauci says Omicron variant not more severe than Delta:अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट डॉ एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, पिछले वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा गंभीर नहीं है. डॉ फाउची का बयान उस वक्त आया है जब पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत है. डॉ फाउची ने कहा कि ओमिक्रॉन की गंभीरता के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले वैज्ञानिकों को और सूचना एकत्रित करने की जरुरत है.