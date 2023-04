'हम तुम्हें मार देंगे', इस अफ्रीकी देश ने बनाया सख्त समलैंगिक विरोधी कानून, भागने को मजबूर हो रहे लोग

दुनियाभर में समलैंगिकों (homosexuals) के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस बीच कुछ देशों में सख्त समलैंगिक कानून लागू किए जा रहे हैं. ठीक ऐसा है अफ्रीकी देश युगांडा (Uganda Anti Homosexuality Law) ने भी किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबित युगांडा की सरकार ने अपने देश में समलैंगिक विरोध सख्त कानून पारित किया है. इस कानून में अब LGBTQ के रूप में पहचाने जाने वालों को अपराधी माना जाएगा. इस कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ कठोर जुर्माने के प्रावधान से लेकर, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

द न्यूयॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्या की राजधानी नैरोबी में बने सेफहाउस में पड़ोसी युगांडा के उन लोगों ने पनाह ली है, जो सख्त कानून पारित होने के बाद वहां से भाग निकले हैं. एक समलैंगिक शख्स अपने साथ वो सफेद रोजरी ले आया जो वह हर रविवार को चर्च ले जाता था. एक ट्रांसजेंडर महिला अपनी पसंदीदा ड्रेस लाई. एक समलैंगिक जोड़े अपने साथ स्मार्टफोन में छींची गई कुछ खूबसूरत तस्वीरों को साथ लेकर आया.

युगांडा में बना सख्त कानून

युगांडा की संसद ने मार्च के अंत में समलैंगिक-विरोधी बिल पारित किया था जिसके बाद लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया था. इस कानून में मौत की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. कंपाला के शेल्टर में पनाह लेने वाले एक शख्स ने कहा, ‘युगांडा की सरकार और लोग हमारे अस्तित्व के खिलाफ हैं’. उन्होंने कहा, ‘लोग कहते थे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. तुम समलैंगिकों को मार देना चाहिए. हम तुम्हें मार देंगे. हमारे सामने देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.”

राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने कहा समलैंगिकों को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए. (Credit/Associated Press)

पिछले महीने युगांडा की संसद में बिल पर चर्चा की गई थी. (Credit/Reuters)

इस बिल में समलैंगिक लोगों को प्रॉपर्टी लीस में देने पर भी सजा का प्रावधान है. इतना ही नहीं समलैंगिक होने के दोषी लोगों के ‘पुनर्वास’ की भी मांग की गई है. राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, जिन्होंने बिल की सराहना की है, ने इसे ‘सुधार’ के लिए संसद में वापस भेज दिया है. हालांकि यूरोपीय संसद ने इस विधेयक की निंदा की है.

युगांडा में चला आ रहा समलैंगिक रिश्तों का विरोध

युगांडा के पीनल कोड में समलैंगिक रिश्तों को पहले से ही अवैध माना जाता रहा है. लेकिन अब इस नए बिल में कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया है. युगांडा में समलैंगिक विरोधी बयानबाजी लंबे समय से चली आ रही है, इसने पिछले एक साल में इसने गंभीर मोड़ ले लिया है. LGBTQ कम्यूनिटी के खिलाफ बनाए गए नए सख्त कानून को हालांकि स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि युगांडा के बिल की मानवाधिकार समूहों और संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है. वहीं बाइडनन प्रशासन ने इसे दुनिया का ‘one of the most extreme’ समलैंगिक विरोधी कानून कहा है. महीनों तक इसके खिलाफ अभियान चलाने के बाद युगांडा में समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता ने अब इस कानून को अदालत में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं.