ब्रिटेन में इस महीने से खत्म हो जाएंगे कोरोना प्रतिबंध, इस फैसले को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने बताई ये वजह

UK PM announces to end all Corona restrictions this month: ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि 2 सप्ताह से कम समय के अंदर कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को इंग्लैंड में हटा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार का यह कदम कोरोना के साथ जीने की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है.