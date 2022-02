Ukraine Crisis: जंग के बीच वायरल हो रहा ज़ेलेंस्की का ‘डांसिंग विद द स्टार्स’ का पुराना वीडियो, आप भी देखिए

कीव. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अपने देश पर हो रहे रूसी हमले के बीच एक ऐसा नाम बन गए हैं, जिनकी चर्चा चारों ओर हो रही है. ऐसे कठिन समय में ज़ेलेंस्की अपने देश का साहस और बहादुरी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं. बहरहाल शायद ही किसी को ये पता होगा कि ज़ेलेंस्की 2006 में भी बहुत लोकप्रिय थे, जब उन्होंने एक डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था. ज़ेलेंस्की का डांस उस समय जिन लोगों ने देखा था, उन्होंने उनके कौशल की तारीफ की थी.

अब रियलिटी शो ‘डांसिंग विद द स्टार्स’ के मंच पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के डांस का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है. इस क्लिप में ज़ेलेंस्की को अपनी पार्टनर ओलेना शोप्टेंको (Olena Shoptenko) के साथ शो में अपने डांस स्टेप्स से सभी को सम्मोहित करते देखा जा सकता है. वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के इस वीडियो को इंटरनेट पर लगातार लोकप्रियता हासिल हो रही है. ज़ेलेंस्की को इस रियलिटी शो के पहले सीजन में शो का विजेता भी घोषित किया गया था.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining <a href="https://t.co/L1gnKD2ISr">pic.twitter.com/L1gnKD2ISr</a></p>— Kat Abu (@abughazalehkat) <a href="https://twitter.com/abughazalehkat/status/1497768813860896770?ref_src=twsrc%5Etfw">February 27, 2022</a></blockquote>

ट्विटर पर वायरल पोस्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने 2006 में डांसिंग विद द स्टार्स का यूक्रेनी संस्करण जीता था. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने के बाद इस क्लिप को 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया. इसे देखकर नेटिज़न्स शांत नहीं रह सके और उनकी टिप्पणियों की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने कहा कि ‘मैं केवल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि ज्यादातर महिलाएं ज़ेलेंस्की पर क्रश करती हैं.’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि ‘पूरी गंभीरता से कहा जाए तो यह आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता?’

24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में एक सैन्य अभियान शुरू करने का आदेश दिया. उसके बाद यूक्रेन में जंग के हालात गंभीर हो गए हैं. अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है. गुरुवार को जारी एक बयान में पुतिन ने कहा था कि ‘जो कोई भी बाहर से हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा और अगर वह ऐसा करता है, तो आपको इतिहास में अब तक भुगते गए किसी भी नतीजे से ज्यादा नतीजे भुगतने होंगे. पुतिन ने कहा कि इस बारे में सभी जरूरी फैसले लिए गए हैं. मुझे आशा है कि आप मेरी बात को सुनेंगे.’