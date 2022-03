Hero मां! यूक्रेन की महिला सैनिक जिसने अपनी जान देकर बचाई दूसरों की जान, लोग कह रहे हैं 'हीरो मॉम'

कीव. यूक्रेन-रूस युद्ध (Ukraine-Russia War) में अबतक सैकड़ों की संख्या में सैनिक और आम लोग मारे गए हैं. यूक्रेन की 48 साल की महिला सैनिक ओल्गा सेमिड्यानोवा (Olga Semidyanova) भी इस लड़ाई में शहीद हुईं. यूक्रेन के डोनेट्सक क्षेत्र (Donetsk region) में ओल्गा अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहीं. यहां तक कि उसने मरने से पहले कई दूसरे सैनिकों की जान भी बचाई.

देश के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेरश्चेन्को ने (Anton Gerashchenko, an adviser to the Ukraine’s Interior Ministry) ओल्गा की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि वह रूसी ठगों के साथ हुई लड़ाई में मारी गईं. यूक्रेन के लोग अब उन्हें ‘हीरो मॉम’ की संज्ञा दे रहे हैं. मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंटोन गेरश्चन्को ने ओल्गा को श्रद्धांजली देते यह भी कहा. ‘वह अंतिम समय तक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ती रहीं. वह नेशनल हीरो हैं. मेरे लिए ओल्गा हमेशा एक हीरो रहेंगी.’

‘मदर हीरोइन का मिला था सम्मानओल्गा सेमिड्यानोवा ने 6 अनाथ बच्चों को गोद लिया था. उन्हें ‘मदर हीरोइन’ (Mother Heroine) के टाइटल से सम्मानित किया गया था. यूक्रेन में यह अवार्ड उन महिलाओं को दिया जाता है, जिनके पांच से अधिक बच्चे होते हैं. अपनी मां की मौत की खबर सुनकर ओल्गा की बेटी जुलिया बेहद परेशान हो उठीं. जूलिया ने बताया, ‘मेरी मां ने सैनिकों को बचाया. हमारे पास उस जगह की तस्वीरें हैं, जहां मां की मौत हुई. मगर भारी लड़ाई की वजह से हम अब भी अपनी मां को दफन नहीं कर सकते हैं.’

रूसी टैंक ने बुजुर्ग को कुचलावहीं युद्ध में आम नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया है. युद्ध की कई भयावह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह हैं. ऐसे ही एक वीडियो में बेहद दर्दनाक फूटेज सामने आया है, जिसमें एक रूसी टैंक, एक बेगुनाह बुजुर्ग यूक्रेनी नागरिक को रौंद दिया. इसे लोग हत्या मान रहे हैं. साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय ‘द हेग’ में भी मामला उठाया गया है और इससे संबंधित तस्वीरें और वीडियो भेजी गई है.