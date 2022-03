Ukraine-Russia War: चीन को अमेरिका की दो टूक- अगर रूस की मदद की तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

US warns China Over Russia Help: यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को चीन से मिल रहे समर्थन से अमेरिका बुरी तरह नाराज है. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वीडियो कॉल के जरिए चीनी राष्ट्रपित शि जिनपिंग को आगाह किया है कि अगर चीन ने रूस को सैन्य सहायता या अन्य मदद पहुंचाई तो इसके अंजाम बुरे होंगे. दो घंटे चली और यह असाधारण रूप से स्पष्ट थी. हमने चीन को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. राजदूत ने बीजिंग के बारे में कहा कि, वे असहज स्थिति में हैं.