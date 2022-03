यूक्रेन से सीजफायर करने की तैयारी में है रूस! मॉस्को ने बताया- क्या है उनका प्लान

Russia said this is not ceasefire: रूस ने कहा है कि कीव पर बमबारी में कमी की घोषणा का मतलब सीजफायर नहीं है. सीजफायर के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. रूस के मुख्य वार्ताकार ने कहा, कीव और उत्तरी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में कमी करने के फैसले को सीजफायर नहीं मानना चाहिए. उन्होंने कहा, अभी यूक्रेन के साथ औपचारिक समझौता में लंबी दूरी तय करना है. रूसी वार्ताकारों ने इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तरी शहर चेर्निहीव के आसपास सैन्य गतिविधियों में कमी लाने का संकेत दिया था. यह शांति समझौते की दिशा में प्रगति का सबसे ठोस संकेत है.