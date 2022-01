UPSC Mains Eaxm 2021: यूपीएससी मेन्स के Essay Paper को देख कर चकरा जाएगा सिर, उत्तर देना तो दूर, पहले प्रश्न ही समझ के देखिए

नई दिल्ली: लोक सेवा आयोग (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam 2021) को आयोजित कराने का फैसला लिया है. आयोग ने शुक्रवार को पहली परीक्षा आयोजित कराई. तय कार्यक्रम के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Main Exam 2021) में 7 जनवरी को पहला पेपर हुआ जो कि निबंध (UPSC Main Exam Essay Paper) का पेपर था. देश में आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) जैसे बड़े बड़े पदों में बैठने के लिए सिविल सेवा परीक्षा को पास करना होता. देश में अब तक होने वाली सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन पैटर्न सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Mains Exam Pattern 2021) का ही होता है.

आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी मेन्स 2021 की परीक्षा (UPSC Mains 2021 Exam) के पहले दिन निबंध का पेपर कैसा था. आप जब पेपर को देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी का लेवेल (UPSC Exam 2021 Question Paper) क्या है. यूपीएससी (UPSC 2021 Exam Paper) जिस तरह से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछता है उसका उत्तर देना तो बाद में आता है पहले उसे समझने में ही अच्चे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है. UPSC Mains 2021 essay paper का पेपर हम आपको नीचे दिखा रहे हैं आप इसे देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं और आप देखिए कि आपको इसमें कितने प्रश्न समझ में आते हैं और आप कितने प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर दे पाते हैं.

UPSC Mains Essay Paper Section A

1- आत्म संधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतो को सौंप दी गई है.The process of self-discovery has now been technologically outsourced2- आप की मेरे बारे में धारणा, आपकी सोच दर्शाती है. आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार हैYour perception of me is a reflection of yoy, my Reaction to you is an awarness of me

3- इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श (यूटोपिया) है, जबकि भौतिकता माया है.Philosophy of wantlessness is Utopian, while materialism chimera

4- सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य हैThe Real is Rational and rational is real

UPSC Mains Essay Paper Section B

5- पालना झुलाने वालेके हाथों में ही संसार की बागडोर होती है.Hand that rocks the cradle rules the world

6- शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात!What is research, but Blind date with Knowledge!

7- इतिहास स्वंय को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में.History Repeats itsself,First as a tragedy, second as a farce

8- सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती हैं.There are better Practices to “Best Practices”