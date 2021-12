यूएस आर्मी ने तैयार की कोरोना की सिंगल वैक्सीन, वैज्ञानिकों का दावा- SpFN सभी वेरिएंट्स पर प्रभावी

US Army creates single Vaccine against all Covid-19 & SARS Variants: अमेरिका में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने कोविड-19 और सार्स के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी रहने वाली एक एक वैक्सीन को तैयार किया है. वाल्टर रीड की SpFN वैक्सीन का इसी साल पशुओं पर प्रयोग किया गया जो कि सफल रहा. वहीं इस वैक्सीन के पहले चरण का मानवीय परीक्षण, ओमिक्रॉन और अन्य वेरिएंट्स से संक्रमित लोगों पर इसी माह किया गया. इस टेस्ट में भी नतीजे सकारात्मक रहने के बाद इसका फाइनल रिव्यू किया जा रहा है. साइंटिस्ट कुछ सप्ताह के अंदर इस वैक्सीन के बारे में घोषणा कर सकते हैं.