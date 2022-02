पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती! अमेरिकी सांसद ने पाक के मनोनीत राजदूत को बताया आतंकियों का हमदर्द

US Congressman Urges Joe Biden to Reject Masood Khan as Pak's Ambassador Designate अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के तौर पर मसूद खान के नामांकन को लेकर रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पैरी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने मसूद खान को आतंकियों का हमदर्द बताया और राष्ट्रपति जो बाइडेन से अमेरिका में पाकिस्तान के मनोनित राजदूत मसूद खान की बतौर राजनयिक नियुक्ति को नामंजूर करने की अपील की है. मसूद खान पिछले साल अगस्त तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति रहे और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के तौर मनोनित किया है.