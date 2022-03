रूस की अर्थव्यवस्था को एक और झटका! US ने मॉस्को से तेल के आयात पर लगाया बैन- सूत्र

Joe Biden announce ban on US imports of Russian oil: यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिका इस कदर नाराज है कि एक के बाद एक वह मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है. सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. रूस के हमले के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से कई बार रूस से आयात में कटौती का अनुरोध किया है.