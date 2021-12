ओमिक्रॉन के खौफ में दुनिया, वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा ये नया तरीका

US Researchers find a new strategy to boost Covid-19 vaccine: ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन के प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच अमेरिका के शोधकर्ताओं ने वैक्सीन के प्रभाव में बढ़ोतरी को लेकर एक अहम रिसर्च की है. साइंटिस्टों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के वायरल प्रोटीन में एक अन्य पदार्थ मिलाने से इसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. जिससे कोरोना के नए और अन्य सभी वेरिएंट से लड़ने में मदद मिलेगी.