US का दावा- यूक्रेनियों के कत्लेआम की तैयारी में रूस, बना ली है लिस्ट; डिटेंशन कैंप भी तैयार

US Letter to UN on Ukraine Crisis: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी राजदूत बाथशेबा क्रोकर द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, “मैं आपके ध्यान में हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्राप्त परेशान करने वाली जानकारी की तरफ लाना चाहता हूं. यह जानकारी मानवाधिकारों का उल्लंघन और हनन के संकेत देते हैं. एक और आक्रमण के बाद की योजना बनाई जा रही है."