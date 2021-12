ओमिक्रॉन, डेल्टा से ज्यादा संक्रामक हो सकता है, WHO की चीफ साइंटिस्ट का दावा- वैक्सीन सभी वेरिएंट पर प्रभावी

WHO Chief Scientist says Omicron could displace Delta Variant: विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ सौम्या विश्वनाथन ने कहा कि यह संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस बात का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ओमिक्रॉन एंटीबॉडीज पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए वैक्सीन प्रभावी है और इससे मदद मिलेगी. अब तक जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं उन्हें बुखार नहीं आया है इसका मतलब है कि वैक्सीन से अब भी सुरक्षा मिल रही है