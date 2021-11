WHO प्रमुख ने बूस्टर डोज को बताया 'स्कैंडल', गरीब देशों में टीकाकरण पर जताई चिंता

WHO प्रमुख टेडरोस अधानोम घेब्रेयसस ने टीकाकरण पर जताई चिंता. (फाइल फोटो)

जेनेवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेडरोस अधानोम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने बूस्टर शॉट्स को लेकर कहा, ‘यह स्कैंडल है, जिसे अभी रोकना होगा.’ दरअसल, यूरोप में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. WHO भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है. बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए देश पाबंदियां लागू करने और ज्यादा वैक्सीन और बूस्टर कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं. हालांकि, WHO लगातार बूस्टर डोज पर रोक लगाने के लिए कह रहा है. साथ ही इस रोक को गरीब देशों को वैक्सीन मिलने तक जारी रखने की बात कर रहा है.

WHO ने कहा है कि डोज उनको मिलना जरूरी है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. टेडरोस ने कहा, ‘यह इस बारे में नहीं है कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी. बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि किसे वैक्सीन मिली.’ उन्होंने कहा, ‘स्वस्थ वयस्कों को बूस्टर डोज देने या बच्चों को वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं है. जब स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्ग और दुनिया में अन्य ज्यादा जोखिम वाले समूह अभी भी पहले डोज का ही इंतजार कर रहे हैं.’ कई देश लगातार वैक्सीन प्राप्त कर चुकी आबादी के लिए अतिरिक्त खुराक दे रहे हैं.

टेडरोस ने बूस्टर प्रोग्राम को ‘स्कैंडल’ बताते हुए कहा, ‘हर रोज कम आय वाले देशों में लगाए जा रहे प्राथमिक डोज की तुलना में दुनियाभर में 6 गुना ज्यादा बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं.’ उन्होंने इसे रोकने की अपील की है. स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि यूरोप एक बार फिर महामारी का केंद्र बनता जा रहा है. यहां बीते हफ्ते करीब 2 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं.

WHO के इमरजेंसीज डायरेक्टर माइकल रेयान ने कहा कि समृद्ध देशों में और ज्यादा लक्षित प्रयासों की जरूरत है, जहां पहले ही पर्याप्त डोज हैं, लेकिन लोग उन्हें लेने से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा वैक्सीन कवरेज वाले देशों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों और मौत में इजाफा नहीं देखा जाएगा. क्योंकि गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन काफी प्रभावी हैं. हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी दी है कि जिन देशों में टीकाकरण के आंकड़े ज्यादा हैं, वहां अगर जोखिम वाली आबादी को वैक्सीन नहीं दी गई, तो स्वास्थ्य व्यवस्था जल्दी दबाव में आ सकती है.

इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन में की गई एक स्टडी का जिक्र किया. इस स्टडी में बताया गया है कि वैक्सीन हासिल कर चुके लोगों की तुलना में वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों के इस महामारी में मरने का जोखिम 32 गुना ज्यादा है.