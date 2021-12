ओमिक्रॉन को लेकर WHO भी हुआ चिंतित, बोला- बढ़ सकती है मौतों की संख्या

WHO on Omicron: ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने कहा- अब जबकि वैरिएंट ऑफ कंसर्न से संबंधित मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं तो हमारी आशंका है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या बढ़ सकती है. WHO ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में और स्पष्ट जानकारी के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत है.