कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी, WHO बोला- विश्लेषण के लिए और डाटा की जरूरत

WHO says Coivd-19 Vaccines may be less effective against Omicron: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में कम प्रभावी हो सकती है. WHO ने इस नए वेरिएंट से जुड़ी शुरुआती जांच के आधार पर यह बात कही है. जिसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है और लोगों को संक्रमित करता है और वैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में कम प्रभावी है. यह वेरिएंट कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति को दोबारा से संक्रमित कर सकता है.