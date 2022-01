WHO का ALERT- कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं, मलेरिया-एड्स की तरह ये भी...

WHO says Endemic Corona would not mean end of danger: कोविड-19 महामारी एक स्थानिक बीमारी होने की राह पर है इसलिए इसका खतरा कम हो जाएगा. लोगों के बीच जारी इस धारणा को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन में कहा कि, लोग पेनडेमिक बनाम एनडेमिक की बात कर रहे हैं. जबकि मलेरिया और एड्स जैसी स्थानिक बीमारियों ने हजारों लोगों की जान ले ली.