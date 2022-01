Omicron से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन में बदलाव की जरूरत, WHO के टेक्निकल ग्रुप का सुझाव

WHO says COVID-19 vaccines may need to be updated for Omicron: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कहा कि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट से लड़ने के लिए मौजूदा कोविड-19 में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और भविष्य के अन्य सभी वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी हो.