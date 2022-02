2022 में बेहतर होंगे हालात, लेकिन कोरोना के अंत की भविष्यवाणी सही नहींः WHO

WHO on Coronavirus: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन (Soumya Swaminathan) का मानना है कि कोरोनोवायरस (Coronavirus) की उत्पत्ति का पता लगाने में अभी लंबे समय तक प्रयास करने की जरूरत होगी. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि कभी भी कोरोनावायरस का कोई नया वेरिएंट पैदा होकर महामारी को फिर से घातक अवस्था में पहुंचा सकता है. इस महामारी से निपटने के लिए लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और WHO की कोशिशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना जरूरी है.