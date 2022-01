जीभ है पर स्वाद नहीं! कैंसर हुआ तो जीभ में लगाया जांघ का टिश्यू, अब उग रहे बाल

Woman who lost half her tongue to cancer: ब्रिटेन में कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथैरेपी और रेडिएशन के कारण एक महिला को अपनी जीभ का आधा हिस्सा गंवाना पड़ा. लेकिन डॉक्टर्स ने जांघ की त्वचा से जीभ का नष्ट हुआ भाग तैयार कर दिया. लेकिन जीभ के इस हिस्से में खाने का स्वाद नहीं आता है और बोलने में परेशानी होती. इस महिला ने टिकटॉक पर अपना यह अनुभव साझा किया.