'ओमिक्रॉन' के डर से पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर, साउथ अफ्रीका को किया अलग-थलग, WHO ने दी ये चेतावनी

Coronavirus New Variant Omicron fear across the World: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ गई है. साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट गंभीर बताया है. शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि यह तेजी से फैलने वाला वायरस है और इससे पुनः संक्रमित होने का खतरा है.