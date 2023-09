10 most dangerous countries in the world sabse khatarnak desh sudan afghanistan somalia pakistan

दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश, सरेआम होते हैं रेप-मर्डर, पढ़कर कहेंगे- इससे अच्छा तो पाकिस्तान है!

Most Dangerous Countries: ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा साल 2023 में दुनिया के सबसे खतरनाक देशों (10 Most Dangerous Countries in the World) की एक लिस्ट जारी की गई है जो सबसे ज्यादा हिंसा, इंसानों के जीवन और सकारात्मकता के पैमानों पर बनाई गई है. आखिर कौन से हैं ये मुल्क और क्यों हैं ये इतने खतरनाक, आइए आपको बताते हैं.