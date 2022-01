News18 हिंदी | January 27, 2022, 07:45 IST कबाड़ से किया जुगाड़ और बना डाला बिना किराये का घर ! अब मज़े से रहती है लड़की Girl Living in Van : घर के किराये को लेकर परेशान रहने वाले लोगों के लिए एक नई तरह की लाइफस्टाइल विकसित हो रही है. ये लोग स्थाई घर का चक्कर छोड़कर पुरानी वैंस (21 year old girl living in a van) में अपना आशियाना बसा रहे हैं. कुछ ऐसा ही किया है कैंब्रिज की रहने वाली एक ब्रिटिश लड़की ने. 21 साल की उम्र में ही एमिलिस बर (Amélise Burr) ने फ्लैट का चक्कर छोड़कर कबाड़ की चीज़ें जोड़ीं और वैन में ही अपनी दुनिया बसा ली.













जो लोग किंग साइज़ लाइफ जीने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, उनके लिए 21 साल की एमिलिस बर (Amélise Burr) की कहानी वाकई अजीब होगी. इस लड़की ने छोटी सी उम्र में ढेर सारी बचत की है और अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने लिए आशियाना तैयार कर लिया.

TikTok पर अब लड़की ने लोगों को अपने घर की झलक दिखाते हुए बताया है कि उसने सस्ते और मुफ्त सामानों ने एक वैन को गुलाबी रंग में रंगकर अपने लिए तैयार कर लिया है. यहां रहते हुए उसे किसी को किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

एमिलिस बर (Amélise Burr) के वीडियो को अब तक डेढ़ लाख व्यूज़ मिल चुके हैं, जिसमें वो अपना छोटा सा घर लोगों को दिखा रही है. कुल डेढ़ साल लगाकर लड़की ने साधारण सी वैन को कैंपरवैन में तब्दील किया है.

किचन वर्कटॉप बनाने के लिए एमिलिस ने फ्री में मिलने वाली पैलेट वुड का इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर कुछ गुलाबी टाइल्स चिपकाई हैं. इसकी कीमत 1400 रुपये से थोड़ी ही ज्यादा है.

बिस्तर बनाने के लिए लड़की ने एल्युमिनियम स्लेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर लकड़ी लगाकर अपने सोने का इंतज़ाम बनाया. एयर वेंटिलेशन के लिए वैन में उसने फैन लगाया है, जबकि अपना खुद का शॉवर भी तैयार कर लिया है. लोगों को उसका ये घर खूब पसंद आ रहा है.

@ameinavan नाम का उसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिस पर उसने वैन से घर बनने की तस्वीरें पोस्ट की हैं. लड़की ने इस पूरे वेंचर में करीब £5,000 यानि 5 लाख रुपये पुरानी वैन खरीदने में खर्च किए जबकि £2,000 यानि 2 लाख रुपये इसके इंटीरियर में लगाए. (All Photos Credit- Instagram/@ameinavan)