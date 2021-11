News18 हिंदी | November 17, 2021, 13:55 IST Pictures: 6 साल की बच्ची के पास है लिम बाम कीदुकान, World Record में दर्ज हुआ नाम World Record : हर किसी को ज़िंदगी में कुछ न कुछ इकट्ठा (People Addicted to Collection) करने का शौक होता है. हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong News) की रहने वाली 6 साल की बच्ची स्कारलेट एश्ले शेंग (Scarlett Ashley Cheng) को लिप बाम खरीदकर रखने का ऐसा शौक है कि उसने घर में इसकी पूरी दुकान सजा रखी है. अब छोटी सी उम्र में बच्ची के पास सबसे ज्यादा लिप बाम इकट्ठा करने का रिकॉर्ड (World's Largest Collection of Lip Balms ) बन गया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of Records) में स्कारलेट का नाम अपने इस अजीबोगरीब शौक (Bizarre Hobby) की वजह से दर्ज हो गया है.













स्कार्लेट ने अपनी बहन 8 साल की बड़ी बहन कैलिन के साथ मिलकर कुल 3,888 अलग-अलग किस्म के लिपबाम इकट्ठा किए हैं. इन्हीं लिप बाम्स ने उसका नाम छोटी सी उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया है.

स्कार्लेट के पास मौजूद करीब 4000 लिप बाम्स में अलग-अलग रंगों, टेक्सचर्स, शेप्स और टाइम्प के बाम मौजूद हैं. इनमें Burt’s Bees, Eos, Humble or Nivea जैसे ब्रांड्स भी मौजूद हैं.

दोनों बहनों को लिप बाम के बारे में तब पता चला, जब उनके होंठ सूखने लगे और उनकी दादी ने उन्हें इसके बारे में बताया. स्कार्लेट ने गिनी रिकॉर्ड्स को बताया कि मेरे माता-पिता और दादी मेरे होठों में रोज़ाना लिपबाम लगाते थे. पहले ये प्लेन हुआ करते थे. जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, ये अलग-अलग फ्लेवर्स में मिलने लगे.

वे बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में लिप बाम इकट्ठा करना मेरा शौक बन गया. वे जैसे दिखते थे और उनका टेस्ट और फ्लेवर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था.

स्कार्लेट के पास मौजूद 3,888 लिपबाम में स्किटेल्स, चुपा चुप्स ब्रांड के अलावा कोका कोला और फैंटा फ्लेवर के बाम भी मौजूद हैं. उनके कलेक्शन में पोकेमोन जैसे कैरेक्टर्स के भी बाम मौजूद हैं.

स्कार्लेट के इस कलेक्शन में तमाम लिप बाम उनके दोस्तों ने भी उन्हें गिफ्ट किए हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें लिप बाम्स का बहुत शौक है. हालांकि ज्यादातर लिप बाम उनके माता-पिता ही उनके शौक को देखते हुए उनके लिए आए हैं. (Credit- guinnessworldrecords.com)