7 साल के बच्चे का है अपना बिजनेस, बचपन में ही कर ली रिटायरमेंट की प्लानिंग ! 7 Year Old Boy has Own Business : जो उम्र दुनियादारी सीखने के लिए काफी कम मानी जाती है, उस उम्र में एक बच्चा अपना बिजनेस (Kid launches his Clothing Business) लॉन्च कर चुका है. फैशन क्लोदिंग लाइन का बिजनेस शुरू करने वाले इस बच्चे का नाम हंटर कर्टिस (Hunter Curtis) है और वो छोटी सी उम्र में एक कपड़े का बिजनेस चला रहा है. अपनी मां की मदद से 7 साल का बच्चा हंटर अपनी ही उम्र के बच्चों के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहा है और उसे सोशल मीडिया पर ब्रांड भी कर रहा है. ज़रा सोचिए इस उम्र में आप क्या करते थे ?













ऑस्ट्रेलिया (Australia News) का रहने वाला हंटर एक अच्छी तरह संपन्न परिवार से आता है. इस उम्र में वो चाहे तो सिर्फ खेल-कूद और मज़े करता, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही मेहनत करके अपना बिजनेस चलाने की शुरुआत कर दी है. उसने एक यूनिसेक्स स्ट्रीटवियर कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया है.

हंटर के ब्रांड का नाम hpcbrand है. इसके तहत वो बच्चों के लिए कपड़े बनाता है और उसके साथ पहनी जाने वाली एसेसरीज़ भी तैयार करता है. इस बिजनेस के तहत उसने कपड़ों की पूरी सीरीज़ लॉन्च की है और उसे @hpcbrand नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर भी किया है.

वैसे हंटर अकेला अपने घर में बिजनेस नहीं कर रहा, उसकी 10 साल की बहन पिक्सी कर्टिस (Pixie Curtis) भी छोटी सी उम्र में अपना बिजनेस खड़ा (Girl made crores in a month) कर चुकी है और वो करोड़ों की मालकिन है.

उसकी Pixie’s Fidgets नाम की एक कंपनी भी है, जिससे वो करोड़ों की कमाई कर रही है. इस काम में मां रॉक्सी (Roxy) भी दोनों बच्चों की मदद करती हैं, जो खुद भी एक कामयाब पब्लिक रिलेशंस (Public Relations Guru Roxy) मैनेजर हैं.

मां रॉक्सी और बेटी पिक्सी ने मई में टॉय बिजनेस शुरू किया था. उनके सभी खिलौने सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही बिक गए थे और ये उनकी पहली कामयाबी थी. रॉक्सी ने बताया कि कंपनी का पहले महीने का टर्नओवर ही $200,000 यानि 1 करोड़ से भी ज्यादा था. इसके बाद पिक्सी की कंपनी की ओर से हेयर एसेसरी ब्रांड भी तैयार किया गया, जिसका नाम Pixie’s Bows रखा गया.