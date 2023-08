दुनिया के 8 खतरनाक पर्यटन स्थल, कहीं गर्मी तो कहीं शार्क है मौत का कारण! सैकड़ों हो चुके हैं शिकार

1 9

Most Dangerous Travel Destinations: लोग घूमने के इतने दीवाने होते हैं कि वो दुनिया की अलग-अलग खूबसूरत लोकेशन्स को जीते जी एक बार जरूर देखना चाहते हैं. यूं तो धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लोग वहां घूमने जाते हैं पर इनमें से कई ऐसी जगहें हैं, जहां बहुत से लोगों की मौत (Most Dangerous tourist places in the World) भी हो चुकी है. वो इसलिए क्योंकि लोग इन जगहों पर जाकर प्रकृति को हल्के में ले लेते हैं और उनके विपरीत जाकर हरकतें करने लगते हैं. इस वजह से इन जगहों पर जाना, मौत के मुंह में जाने के समान है. यहां सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं. आज हम आपको दुनिया की 8 ऐसी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन (8 Dangerous Travel Destinations) के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पर ही जाएं, क्योंकि यहां ऐसी अनहोनी हो सकती है कि उसके बाद शायद आप अफसोस करने के लिए जिंदा ही ना रहें! (फोटो: Canva)