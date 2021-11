News18 Hindi | November 08, 2021, 15:51 IST कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है मॉडल, कहा- 'खूबसूरत हूं, इसलिए कोई सीरियस नहीं लेता' Discrimination on Workplace : कई बार वर्कप्लेस पर महिलाओं को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है. अमेरिका (United States News) के मिशिगन (Michigan) में रहने वाली ऑटम वेस्टफॉल (Autumn Westfall) नाम की महिला की भी यही शिकायत है. हालांकि उसका दुख ये है कि उसकी खूबसूरती (Beautiful Model works as Project Manager) की वजह से उसे कोई वर्कप्लेस पर गंभीरता से नहीं लेता. पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में उसे सिर्फ इसलिए भेदभाव (Gender discrimination on workplace) का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि वो देखने में सुंदर है और बन-ठनकर काम पर पहुंचती है.

1 / 6

ऑटम वेस्टफॉल (Autumn Westfall) मैकॉम्ब (Macomb) में एक कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करती हैं. महिला की शिकायत है कि उसे अपने वर्कप्लेस पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि वो बन-ठनकर मेकअप करके वहां पहुंचती है. पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता. (Credit- Instagram/@aawestfall)

2 / 6

TikTok पर एक वीडियो के ज़रिये महिला ने अपनी समस्या बताते हए कहा है कि उसने अपनी मर्जी से ये नौकरी चुनी है. हालांकि उसे हर रोज़ के अनुभव के आधार पर बताने के लिए कई कहानियां हैं. अगर सुंदर होने के फायदा मिलता है तो इसकी वजह से आपको काफी कुछ झेलना भी पड़ता है.

3 / 6

ऑटम के टिकटॉक पर 13.1 हजार फॉलोअर्स हैं और उसके इस वीडियो को अब तक 307.9 हज़ार बार देखा जा चुका है. वे प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा एक मॉडल के तौर पर भी काम करती हैं.

4 / 6

ऑटम वेस्टफॉल (Autumn Westfall) की दो बेटियां भी हैं. वे अपने परिवार के साथ अपना काम बैलेंस करके चल रही हैं, जिसके लिए वे अपने पार्टनर को शुक्रिया कहना नहीं भूलतीं. उन्हें अपने घर से जितना सपोर्ट है, उतना ही उन्हें गुड लुक्स की वजह से सीरियस न लिए जाने का दुख भी है. (Credit- Instagram/@aawestfall)

5 / 6

अपने काम से जुड़े चैलेंजेज़ बताते हुए ऑटम कहती हैं कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में अगर आप मेकअप के बिना जाते हैं, तो लोग आपकी बात फिर भी सुनते हैं लेकिन अगर आप तैयार होकर रहते हैं तो आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता. वे कहती हैं कि बाल बनाकर रखना, मेकअप लगाकर रखना उन्हें खुद खुश रखता है, इसलिए वे ऐसा करती हैं.(Credit- Instagram/@aawestfall)

6 / 6

Instagram पर भी ऑटम वेस्टफॉल (Autumn Westfall) काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें 7719 लोग फॉलो करते हैं और उनकी स्टायलिंग को एप्रिशिएट भी कते हैं. टिकटॉक पर भी वे अपने मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े वीडियो डालती रहती हैं. (Credit- Instagram/@aawestfall)