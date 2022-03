News18 हिंदी | March 04, 2022, 07:14 IST 'मकान मालिक को है ज्यादा सुंदर लड़कियों से नफरत', कचरे में फेंका किरायेदार मॉडल का सामान ! Model Kicked Out of House For Being Too Beautiful : ब्राज़ील की एक मॉडल का दावा है कि उसे मकानमालिक ने इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बेहद सुंदर है. मॉडल का नाम सूज़ी कॉर्टेज़ (Suzy Cortez) है और उसने 75 हज़ार रुपये खर्च करके रेंटल साइट से अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन मकानमालिक को खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी और इसका खामियाज़ा उसे बेघर होकर चुकाना पड़ा.













31 साल की सूज़ी कॉर्टेज़ (Suzy Cortez) एडल्ट मॉडल के तौर पर काम करती हैं और मशहूर मेंस मैगज़ीन Playboy के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं. ब्राज़ीलियन मॉडल का दावा है कि उन्होंने साओ पाउलो शहर में ये अपार्टमेंट लिया था, जिससे उन्हें बाहर निकाला गया है.

इस घटना के बाद भड़कीं सूज़ी का कहना है कि वो रेंटल साइट Airbnb पर भी मुकदमा करने वाली हैं, जिसके ज़रिये उन्हें ये घर मिला था. Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक जैम प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये घटना उनके लिए बुरे सपने की तरह है.

माता-पिता से मिलने की तमन्ना लेकर अपार्टमेंट लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी. वे अब बेहद शर्मिंदा और निराश महसूस कर रही हैं. डेली स्टार की खबर के मुताबिक घर के मकानमालिक को सूज़ी के कपड़ों को लेकर शिकायत थी. खुद उन्होंने बताया कि मकानमालिक ने दूसरे ही दिन जिम के उनके कपड़े देखने के बाद घर छोड़ने के लिए कह दिया था.

इसके बाद मॉडल को रेंटल कंपनी की ओर से भी मिले ई-मेल में कहा गया कि उसकी बुकिंग रद्द कर दी गई है. सूज़ी का आरोप है कि उसका कुछ सामान भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया है. उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि - 'बहुत सुंदर या आकर्षक दिखने की वजह से मुझे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा'.

सूज़ी कॉर्टेज़ को सबसे ज्यादा निराशा रेंटल कंपनी को लेकर हुई है. उनका दावा है कि कई बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया और अब वे इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाली हैं. (All Photos Credit- Instagram/@suzycortezoficial_2)