chandrayaan 3 landing people who walked on moon list of humans land on moon neil armstrong

Chandrayaan 3: किन लोगों ने रखा है चांद पर कदम? इन 12 की अब तक चमकी है किस्मत, रचा है कीर्तिमान

आज हम आपको उन इंसानों (Who Has Walked on the Moon) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने चांद पर कदम रखकर कीर्तिमान स्थापित किया था. आपको बता दें कि धरती से चांद की दूरी 3 लाख कीलोमीटर से भी ज्यादा है. इस दूरी को अब तक 12 लोगों (List of people who walked on Moon) ने पूरा किया है.