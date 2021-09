News18 Hindi | September 30, 2021, 07:36 IST लोगों की हंसी से गूंजने वाले पार्क में अब सुनाई देती हैं अजीब आवाजें, टूटे खिलौनों और रहस्यमय रोशनी का साया! यूनाइटेड स्टेट्स (United States) में एक ऐसा थीम पार्क (Theme Park) है, जो सालों से हॉन्टेड (Haunted Park) माना जाता है. कभी इस पार्क में लोगों की हंसी गूंजती रहती थी, लेकिन अब यहां अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं. कभी इस पार्क में जगमगाती रोशनी होती थी और हज़ारों लोग यहां परिवार समेत पहुंचते थे. अब इस जगह पर कोई नहीं आता. इतना ही नहीं, यहां रहस्यमयी रोशनी भी कई बार दिखाई देती है, जबकि पार्क में बिजली की सप्लाई सालों से बंद है.

ये पार्क 146 एकड़ जमीन पर फैला हुआ था. अब इस थीम पार्क में कभी रोशनी दिखाई देती है तो कभी अजीब किस्‍म की आवाजें आती हैं. इस थीम पार्क में कई सालों से पॉवर सप्‍लाई (Power Supply) बंद है. इस भूतिया जगह पर लोग पहुंचने से भी डरते हैं. हाल ही में किसी ने इस साइट को देखा तो इस भूतिया पार्क (Haunted Theme Park) की तस्वीरें शेयर कीं.

ये सिक्‍स फ्लैग्‍स थीम पार्क, अमेरिका के न्‍यू ओरिलयंस में है. साल 2005 में आए कैटरीना तूफान ने इस थीम पार्क को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. उसके बाद से ये पार्क बंद हो गया. यहां तक कि यहां मौजूद चीजें भी वैसी की वैसी अनछुई पड़ी हुई हैं. इस घटना को 16 साल गुजर चुके हैं और भूतिया पार्क उस दिन की कहानी उसी तरह सुना रहा है.

तूफान के दौरान पार्क में हज़ारों लोग मौजूद थे. इस तूफान में 1800 लोगों की जान भी चली गई थी. जबकि तूफान के चलते आस-पास के इलाके में 4 लाख से ज्‍यादा लोग बेघर हो गए थे. ये थीम पार्क भी कैटरीना तूफान की चपेट में आकर बर्बाद हो गया था. जो पहले लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन था.

अब ये पार्क दुनिया के मोस्‍ट हॉन्‍टेड पार्क में गिना जाता है. कहते हैं कि आज भी यहां तूफान में मारे गए लोगों की आत्‍माएं भटकती हैं. जो भी यहां आया, उसे ही ऐसा महसूस हुआ कि यहां उन्हें कोई देख रहा है. बिना बिजली सप्लाई के ही लोगों ने कई बार जगमगाती हुई रोशनी यहां देखी है. लोगों को अजीब किस्‍में आवाजें भी अक्‍सर इस जगह से सुनाई दी हैं.

तूफान में तड़प-तड़पकर मर गए लोगों की निशानियां आज भी यहां मौजूद हैं. बच्चे का टैडी बियर, टूटी हुई मूर्ति, तूफान में बर्बाद हो गए झूलों के टुकड़े देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट सन फिल्म्स के लिए बंद पड़े थीम पार्क पर डॉक्‍यूमेंट्री बना रहे प्रोड्यूसर जेक विलियम्स ने इस पार्क की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं.

The Sun से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां उन्हें कई अजीबोगरीब अनुभव हुए. यहां आज भी एक बोर्ड लगा है कि ये पार्क तूफान के कारण बंद है. तूफान के बाद इस पार्क में पसरा सन्नाटा ही किसी को डरा देने के लिए काफी है. आप सिर्फ डर नहीं, अपने दिल में कुछ टूटता हुआ भी यहां आकर महसूस करेंगे. (All Photo Credit- The Sun)