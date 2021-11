News18 हिंदी | November 25, 2021, 07:43 IST Pictures : फायर ट्रक के अंदर बसाई खूबसूरत दुनिया, 2 बच्चों के साथ सुकून से रहता है परिवार Fire Truck Converted As Holiday Home : अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, तो आप अच्छे-खासे पैसे भी बचा सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल (Beautiful Lifestyle) भी तैयार कर सकते हैं. कुछ ऐसा ही किया इंग्लैंड के नॉटिंघशायर (Nottinghamshire, England) में रहने वाले एक कपल ने. उन्होंने अपने लिए एक पुरानी फायर ट्रक से ऐसा खूबसूरत घर (Couple converted old fire truck into holiday home) तैयार कर लिया है, जिसे लेकर वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं. 5.5 टन का उनका ये ट्रक छुट्टियों पर जाने के दौरान उनका सबसे खूबसूरत साथी बन जाता है. इसे वे कहीं भी खूबसूरत लोकेशन पर पार्क (Holiday on Wheels) करके रात बिता सकते हैं.













30 की जेस और 39 साल के डेव अपनी दो बेटियों पॉपी और लूना के साथ एक खूबसूरत हॉलीडे पर जाने से पहले सोचते नहीं क्योंकि उनका हॉलीडे होम लगातार उनके साथ ही मौजूद रहता है. उन्होंने एक पुरानी फायर ट्रक वैन को प्यारी सी दुनिया में कंवर्ट कर लिया है.

उनके इस पुरानी घर को साल 2016 में खरीदा था. जेस ने अपनी किताब वैनलिफर्स (Vanlifers) में लिखा है कि उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद इस वैन को खरीदा. वे पहले फायर सर्विस में काम कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें इस बात का आइडिया भी था कि उसे किस तरह रेनोवेट करना है.

फायरट्रक को उन्होंने साल 2017 में रेनोवेट करना शुरू किया. उन्होंने आखिरकार करीब 6.5 रुपये खर्च करके इसे घर की तरह बना लिया. इसके लिए उन्होंने पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल किया, ताकि खर्च कम किया जा सके.

उन्होंने इसके लिए पुरानी चर्च से टेबल ली और सॉमिल से वर्कटॉप लिया. फायरट्रक को एक घर में तब्दील करने के लिए उन्हें कुल 2 साल लगे. घर में उन्होंने अवन और हॉब के साथ एक छोटा किचन भी सेट अप किया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कुछ बनाया जा सके.

फायरट्रक के अंदर की लकड़ियां जलाने का भी इंतज़ाम है, ताकि सर्द रातों में गर्म रहा जा सके. बंक बेड का इस्तेमाल करके जगह बचाई गई है और इसकी सीढ़ियों में स्टोरेज बॉक्स लगाए गए हैं. इनमें कपड़े और बाकी चीज़ें रखी जाती हैं.

जेस अपने साथ हॉट शॉवर के साथ-साथ अपने पति का बड़ा म्यूज़िक सिस्टम भी रखती हैं. वैन के अंदर ही उन्होंने सोलर पैनल भी रखे हैं, ताकि बिजली का इंतज़ाम हो सके. किचन में बॉयलर और गैस सिलेंडर भी मौजूद है.

उन्होंने इस घर को बनाने के लिए अपने पुराने घर की तमाम चीज़ें बेच दीं. वे अब पूरी तरह सड़कों पर ही रहते हैं और अपनी ज़िंदगी सफर में बिताते हैं. बच्चों को भी वे घर पर ही पढ़ाते हैं. वे यूनाइटेड किंगडम के अलावा यूरोप में 4000 मील की दूरी अपने होम ऑन व्हील पर तय कर चुके हैं. वे घर को ही किसी होटल की तरह मानते हैं, जहां रहना किफायती और अच्छा भी है. (Credit- Instagram/@firetruck.family)