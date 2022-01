News18 हिंदी | January 25, 2022, 16:13 IST घर के किराये से परेशान हो चुके थे पति-पत्नी, अब वैन को ही बना लिया Sweet Home घर के महंगे किराये से परेशान हो चुके ब्रिटिश पति-पत्नी (British Couple Shifted in Van ) ने अपने लिए एक अलग ही रास्ता ढूंढ निकाला. उन्होंने हर महीने घर के किराये के लिए डेढ़ लाख देने के बजाय एक पुरानी वैन (Couple Shifted in Van to save rent) खरीदकर उसी में अपनी दुनिया बसा ली. अब उनका किराया तो बचता ही है, अन्य घरेलू खर्चे भी कम हो गए हैं. बेकी (Becky) और जैक स्पेंसर एलिस (Jack Spencer-Ellis) वैन हाउस बनाने के लिए अपने फैसले से काफी खुश है.













ब्रिटेन के रहने वाले बेकी और जैक की उम्र 25 साल है और वे शादी के बाद कॉर्नवॉल में शिफ्ट हो गए थे. यहां उन्हें अपने घर के किराये के लिए महीने में £1,500 यानि भारतीय मुद्रा में लगभग 1 लाख 51 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस खर्च को बचाने के लिए उन्होंने अपने लिए 1 लाख 65 हज़ार रुपये की एक सेकेंड हैंड वैन खरीद ली. वैन की कीमत उनके एक महीने के किराये से थोड़ी सी ज्यादा थी, जिस पर पति-पत्नी ने अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए.

करीब 2 महीने तक मेहनत करने के बाद उन्होंने इस वैन को अपने रहने लायक बना लिया. कपल का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी DIY तरीके नहीं अपनाए थे. ऐसे में तमाम गलतियां करने के बाद उन्होंने अपने रहने का पूरा इंतज़ाम इस वैन के अंदर कर लिया.

एक किंग साइज़ बेड, टॉयलेट, किचन और प्रोजेक्टर समेत उन्होंने कुल 3 लाख 80 हज़ार के करीब की लागत में वैन को चलता-फिरता घर बना डाला. ये खर्च उनके 2 महीने के किराये से थोड़ा ही ज्यादा था. कपल ने साल 2021 की शुरुआत अपना घर छोड़कर इस वैन में शिफ्ट होने से की थी.

कभी दफ्तर और घर की जद्दोज़हद में अपना ज्यादातर वक्त कुर्बान करने वाले कपल के पास अब एक दूसरे के लिए अच्छा-खासा वक्त है. उनका काम हफ्ते में 3 दिन का हो चुका है, जबकि वीकेंड की ट्रैवेलिंग से भी वे बच जाते हैं. अपने प्यारे डॉग के साथ ये कपल बाकी वक्त में यूरोप की सैर करता है.

पेशे से डेटा एनालिस्ट जैक कहते हैं कि उनका घरखर्च कम होने के साथ-साथ उन्हें वक्त भी ज्यादा मिलने लगा है और वे ज्यादा से ज्यादा ट्रैवेलिंग कर सकते हैं. छुट्टियों में वे लंबे वॉक पर जाते हैं और शाम 4 बजे तक पति-पत्नी अपने कुत्ते के साथ वैन के अंदर होते हैं.

कपल ने Instagram पर अपना एक पेज भी बना रखा है, जिसके ज़रिये वे लोगों को अपनी इस नई ज़िंदगी के बारे में बताते हैं. वे सोलर पावर के ज़रिये बिजली की ज़रूरत पूरी करते हैं, जबकि सेकेंड हैंड कपड़े लेकर पहनते हैं. कपल का कहना है कि लग्ज़री के ऊपर वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को रखते हैं, जिसके लिए ये ज़िंदगी बेहतर है. (All Photos Credit- Instagram/@rewilding_our_lives)