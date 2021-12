News18 हिंदी | December 22, 2021, 08:05 IST Pictures : डिज़ाइनर ने 60 साल की मां से कराई मॉडलिंग, इंटरनेट पर वायरल हुईं तस्वीरें ! Old Age Model : आमतौर पर फैशन मॉडल्स (Fashion Industry and Modelling) की बात होती है, तो लोगों को कोई कम उम्र और परफेक्ट फिगर वाली हसीना याद आती है. इतना ही नहीं उसके मेकअप और लुक पर भी काफी काम किया जाता है. ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि कोई डिज़ाइनर कंपनी एक 60 साल की महिला से अपना ब्रांड (60 Year Old Model) प्रमोट करा रही है, तो आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे ! आपको आज हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं एक 60 बरस की स्टायलिश मॉडल की, जो कपड़ों से लेकर एसेसरीज़ और बैग्स तक का प्रमोशन शान से कर रही है और लोग उसे पसंद भी करते हैं.













फैशन लेबल IEMBE के फाउंडर ट्रेविस डिमीर (Travis Di’meer) ने अपने एक कदम से फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराने के लिए किसी मॉडल के बजाय अपनी 60 साल की मां को बतौर मॉडल पेश किया है.

उनकी मां तरह-तरह के लिबास में उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए जब सामने आईं, तो उन्होंने अपना जलवा ही बिखेर दिया. मॉडलिंग इंडस्ट्री में 60 साल की मॉडल के स्टाइल को देखकर लोग हैरत से भर गए. अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

ट्रेविस डिमीर (Travis Di’meer) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी अपनी मां की स्टायलिश तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है- 'मैंने अपने ब्रांड के लिए कोई मॉडल बुक नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी 60 साल की मां से करने को कहा ...'

इंस्टाग्राम पर उनकी मां के कई छोटे-छोटे वीडियो भी मौजूद हैं, जिनमें वे किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह अपनी अदाओं के जलवे दिखा रही हैं. एक वीडियो में तो वे Doja Cat के हिट सॉन्ग 'गेट इनटू इट यू' (Get Into It Yuh) सहित कई गानों पर पोज दे रही हैं. जो भी इसे देख रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है.

ट्विटर पर शेयर की गईं ट्रेविस की मां की तस्वीरें इंटरनेट पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो चुकी हैं. नियॉन ग्रीन और व्हाइट कलर के यंग कलर्स में सजी हुईं उनकी मां का लुक मशहूर रैपर कार्डी बी ने भी पसंद किया है और उन्होंने लिखा कि उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि ये आउटफिट उनसे इंस्पायर्ड है.

मां के फोटोशूट की तमाम तस्वीरें ट्रेविस ने इंस्टाग्राम पर भी डाली हैं, जिसमें वे किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं. ये तस्वीरें फैशन इंडस्ट्री को ये बताने के लिए काफी हैं कि मॉडलिंग में उम्र की कोई सीमा नहीं होती. (All Photos Credit- Instagram/travisdimeer)