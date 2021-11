News18 Hindi | November 03, 2021, 12:42 IST Pictures: कुत्ते का स्वैग देख आप भी रह जाएंगे दंग, लाखों के जूतों और चश्मों की है शानदार वॉर्डरोब Stylish Dog : रोमानिया (Romania) में रहने वाले एक कुत्ते के ठाठ-बाट (Dog's Luxury Life) देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. कहां इंसानों को अपनी वॉर्डरोब (Dog has Premium Wardrobe) बनाने में अच्छे-खासे पैसे लग जाते हैं, वहीं ये स्टायलिश कुत्ता (Stylish Dog) लाखों की वॉर्डरोब मेनटेन करता है. उसकी अलमारी में डिज़ाइनर कपड़े तो हैं हीं, उससे मैचिंग सनग्लासेज़, जूते, हैट्स और अन्य एसेसरीज़ (Dog has 43 pairs of shoes and 47 sunglasses) भी शामिल हैं. बिस्किट (Dog Biscuit) नाम के इस डॉग की ओनर लावी रोज़ (Lavi Roz) ने अपने पेट के लिए ये सब इकट्ठा करने में 2 लाख रुपये (£2000) से ज्यादा की रकम खर्च की है.

1 / 7

Biscuit नाम के इस डॉग की मालकिन लावी रोज़ को उससे इतना प्यार है कि उन्होंने डॉग के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे खर्च करके खूबसूरत ड्रेसेज़ और एसेसरीज़ का कलेक्शन तैयार किया है. खुद लावी के पास भी जितने जूते नहीं हैं, उससे ज्यादा बिस्किट के लिए उन्होंने खरीद रखे हैं.

2 / 7

5 साल के डॉग बिस्किट के पास कुल 43 जोड़ी जूते हैं और 47 जोड़ी सनग्लासेज़. मज़े की बात ये है कि ये सारी एसेसरीज़ उसकी ड्रेसेज़ से मैचिंग हैं. जिनके साथ अलग से पहनने के लिए हैट्स, विग्स और कॉलर्स भी हैं.

3 / 7

डॉग के लिए क्रॉक्स का कलेक्शन है, जिनमें से कई जूतों पर चमकीले नग भी जड़े हुए हैं. अब एक और मज़ेदार बात आप जान लीजिए. बिस्किट अपना ये शानदार कलेक्शन खास मौकों को छोड़कर कभी भी बाहर पहनकर नहीं जाता क्योंकि उसकी मालकिन ने ये सारी चीज़ें उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को दिखाने के लिए खरीद रखी हैं.

4 / 7

32 साल की लावी बताती हैं कि उनका डॉग इतना ज्यादा धैर्यवान और प्यारा है कि वो जो कुछ भी उसे करने के लिए कहती हैं, वो आराम से करता है. मिनट भर के अंदर ही वो तैयार हो जाता है.

5 / 7

इंस्टाग्राम पर बिस्किट का अपना अकाउंट है, जिसे 17 हज़ार लोग फॉलो करते हैं. 15 मिलियन लोग इस क्यूट डॉग के वीडियोज़ TikTok पर देख चुके हैं.

6 / 7

बिस्किट की अपनी बड़ी सी वॉर्डरोब है, जहां उसका सारा सामान रखा जाता है. हालांकि लावी का कहना है कि अब ये छोटी पड़ने लगी है और उन्हें दूसरी वॉर्डरोब की ज़रूरत है. वे पिछले 2 साल से अपने डॉग का ये कलेक्शन तैयार कर रही हैं.

7 / 7

बिस्किट के कपड़े खरीदने के लिए लावी चिल्ड्रेन सेक्शन में जाती हैं. बिस्किट का एक भाई भी है, जिसका नाम स्नाइटेल है. वो भी कभी-कभी बिस्किट के कपड़े पहन लेता है, हालांकि वे उसके लिए अभी बड़े हैं क्योंकि वो महज 2 साल का है. (All Photos Credit- Instagram/ @biscuit.superdog)