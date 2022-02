News18 हिंदी | February 24, 2022, 15:36 IST वायरल हो रहा है 8 कुत्तों वाला परिवार, छुट्टियों में समंदर और पहाड़ों पर भी घूमते हैं साथ-साथ Family has more dogs than humans : कुछ लोगों को अपने पालतू जानवरों (Pet Animals and Their Owners) से बेहद प्यार होता है. ऐसे ही कुछ लोगों में एक है गुडलिन फैमिली (The Goodlin Family). इस परिवार की खासियत ये है कि इसमें इंसानों से ज्यादा कुत्ते शामिल हैं. इस परिवार में माता-पिता के अलावा 4 भाई-बहन और 8 कुत्ते (8 Dogs in Family of 6) हैं. जी हां, 6 लोगों का परिवार 8 कुत्तों को पालता है और वे खुद को 14 लोगों का एक परिवार मानते हैं और हर काम साथ-साथ करते हैं.













Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों की प्रेमी इस फैमिली में कुल 8 कुत्ते हैं, जो 6 लोगों के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. अब ये गुडलिन परिवार के साथ ही खाते-पीते, सोते और टहलते भी हैं.

TikTok पर ये परिवार अपने डॉग्स और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए वीडियो डालते हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं. 8 कुत्तों में से 3 का साइज़ तो इतना बड़ा है कि अगर ये खड़े हो जाएं तो सामान्य कद के इंसान जितने ही हो जाएंगे.

The Good Hype नाम की बड़ी डॉग फैमिली में 2 जर्मन शेफर्ड डॉग शकीरा और टिफनी हैं, जबकि 2 ग्रेट डेंस -मैलेफिसेंट और सिलहोट हैं और एक गोल्डेन रिस्ट्रीवर डॉग जोजो है. एक इंग्लिश डॉग ब्रिजेट, एक बर्नीज़ माउंटेन डॉग बकेई और एक ग्रेट पायरेनीज़ पपी खालेसी भी इस परिवार में शामिल हैं.

गुडलिन परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने डॉग्स को जानवरों की तरह देखा ही नहीं. वे उनके साथ ही बिस्तर पर सोते हैं और उनके साथ ही खाते-पीते हैं. अमेरिका के ओरेगन में रहने वाले गुडलिन परिवार के लोग उन्हें हर कहीं अपने साथ ले जाते हैं.

आठों डॉग्स ओवरसीज़ की यात्रा पर जाना हो तो गुडलिन परिवार के साथ प्लेन में जानते हैं, हॉर्स शो देखने जाते हैं और मॉल में शॉपिंग करने भी जाते हैं. इतना ही नहीं बीच पर भी वे डॉग्स को अपने साथ डे आउट पर ले जाते हैं.

ब्रुकी और ब्रेडेन गुडलिन ने टिकटॉक पर उनसे जुड़े हुए वीडियो डालने शुरू किए तो लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया. ये एक वीडियो डायरी की तरह हम अपडेट करते हैं और लोगों को डॉग्स के साथ मस्ती बहुत अच्छी लगती है.

डॉग्स को खाना खिलाने में उन्हें हर रोज 10-15 मिनट दो बार में लगते हैं. उनका टहलने और दौड़ने का अपना वक्त है, जबकि शाम को उनकी ट्रेनिंग क्लासेज़ होती हैं. हर डॉग महीने भर में 18 किलो खाना खाता है, लेकिन 8 डॉग्स की फौज 108 किलो खाना आराम से खा लेती है. (All Photos Credit- Instagram/@thegoodhypeofficial)