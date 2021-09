News18 Hindi | September 16, 2021, 07:43 IST Winnie the Pooh के खूबसूरत घर में ठहरने का मौका ! यहां मिलेगा शहद वाला खाना और ढेर सारी हरियाली Winnie the Pooh दुनिया के कुछ सबसे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है. शहद के प्रेमी इस भालू का क्रॉप टॉप और हर वक्त शहद के लालच में लपलपाती ज़ुबान भला किसे पसंद नहीं है? अब विनी (Winnie the Pooh) 95वे साल का हो चुका है और इस मौके पर उसके फैंस को विनी के साफ-सुथरे प्यार से घर में ठहरने का मौका दिया जा रहा है.

Winnie the Pooh को दुनिया के सामने रखने वाले किम रेमंड ( Kim Raymond) ने इसकी 95वीं एनिवर्सरी पर ये तोहफा हर उस शख्स को दिया है, जो उसका फैन रह चुका है. इस घर को एक पेड़ के अंदर बनाया गया है. इस घर के दरवाज़े पर Mr. Sanders का साइन लगा हुआ है. Airnib की ओर से लोगों को यहां ठहरने का ऑफर दिया जा रहा है.

4 लोगों के सोने के लिए ये अच्छा फैमिली होम है. घर के अंदर विनी का पसंदीदा शहर का बर्तन है और हनी थीम पर बना हुआ डिनर भी लोगों को परोसा जाएगा. यहां डबलबेड वाला एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है और दो सिंगल बेडरूम ऊपर के फ्लोर पर है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

घर को जंगलों के बीच में बनाया गया है और यहां ठहरने वालों को जंगल का टुअर भी करने का मौका मिलेगा. इस दौरान Poohstick bridge पर Poohsticks खेलने का भी अवसर यहां आने वालों को दिया जाएगा. हां, घर में आने वालों के लिए एक रूल ये भी है कि वो अपने साथ यहां पालतू जानवर नहीं ला सकते हैं और स्मोक भी करने की इज़ाजत नहीं है.

इस घर में रहने का शुरुआती पैकेज 2 रातों का है. यहां एक रात ठहरने के लिए £95 यानि भारतीय मुद्रा में 9,600 रुपये खर्च करने होंगे. 20 सितंबर से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है. The Royal Mint की ओर से विनी की 95वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है.

बच्चों की ड्रॉइंग बुक से इंस्पायर्ड तमाम पेंटिंग्स यहां बाई गई हैं. E.H. Shepard और Disney stories की क्लासिक डेकोरेशन भी आपको यहां देखने को मिलेगी. Kim Raymond पिछले 30 सालों से विनी के कार्टून बना रहे हैं और उसी कल्पना के आधार पर उन्होंने ये Bearbnb बनाया है.

यहां मौजूद तमाम जगहों को देखकर आपको Winnie the Pooh फिल्म और कार्टून की याद आ जाएगी. तमाम लोगों को तो ये बात पहली बार पता चली है कि Winnie the Pooh वाकई एक मादा भालू है, वरना ज्यादातर लोग इसे Male Bear ही समझते थे. (All Photo Credit- Airnib)