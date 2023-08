कब बना था पहला स्मार्टफोन, यूट्यूब पर किसने डाला था पहला वीडियो? पहली बार घटी इन 6 चीजों ने बदल दी थी दुनिया

दुनिया में जो भी अनोखी घटना पहली बार घटती है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है. फिर लोग उसे इस नजरिए से देखते हैं जैसे वो घटनाओं अलौकिक रही हों. दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें पहली बार घटी हैं जिनके बारे में काफी चर्चा होती है. आज हम आपको ऐसी ही 6 घटनाओं (6 Fun and Weird World Firsts) के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: Youtube and Twitter)

दुनिया की पहली एक्शन मूवी- 1903 की 'The Great Train Robbery' को अक्सर पहली एक्शन मूवी (World’s First Action Movie) कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है - काउबॉय और भारतीयों के बारे में कई फिल्में पहले भी बनाई गई थीं लेकिन इसे दुनिया की पहली आधुनिक एक्शन फिल्म कहने का एक अच्छा कारण है. इस फिल्म ने चलती-फिरती तस्वीरों में कहानी कहने के कई अभूतपूर्व तरीके स्थापित किए. निर्देशक, एडविन एस. पोर्टर ने दृश्यों, कैमरा पैन और अन्य नवीन तकनीकों को स्थापित करने के लिए वाइड शॉट्स का उपयोग किया, जिसमें कई शॉट्स में निरंतर कार्रवाई शामिल थी. (फोटो: Youtube/Old Films and Stuff)

दुनिया का पहला यूट्यूब वीडियो- साल 2005 में दुनिया का पहला यूट्यूब वीडियो (World’s First YouTube Video) 'Me at the zoo' नाम से था. इस वीडियो में यूट्यूब के कोफाउंडर जावेद करीम नजर आ रहे हैं जो बैकग्राउंड में हाथियों के बारे में बात कर रहे हैं. (फोटो: Youtube/jawed)