News18 Hindi | September 03, 2021, 07:08 IST फ्रेंच राष्ट्रपति के पल-पल की खबर रखती हैं पत्नी, हर डेढ़ घंटे में प्रेसिडेंट देते हैं पूरी रिपोर्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) की बायोग्राफी (Biography of French President) इस वक्त खासी चर्चा में है. उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम दिलचस्प पहलू उजागर करने वाली बायोग्राफी उनके करीबी दोस्त और फ्रेंच पत्रकार गेल त्चाकालॉफ (Gaël Tchakaloff) ने लिखी है. बायोग्राफी के कुछ दिलचस्प तथ्यों में से एक है - उनकी पत्नी से मैक्रॉन से प्रेमपूर्ण संबंध.

इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) की बायोग्राफी का नाम फ्रेंच में टैंट क्वॉन एस्ट टूस लेस ड्यूक्स है, जबकि अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद As Long as We're Together है. बायोग्राफी में मैक्रॉन और उनकी पत्नी ब्रिगेट (Brigitte Macron) के बीच खूबसूरत और मैत्रीपूर्ण रिश्ते के बारे में खूब बात की गई है. गेल त्चाकालॉफ (Gaël Tchakaloff) ने डेढ़ साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है.

पिछले हफ्ते ही प्रकाशित हुई इस किताब में लिखा गया है कि मैक्रॉन और उनकी पत्नी (Brigitte Macron) की प्रेम कहानी बिल्कुल परीकथा जैसी है. किताब में बताया गया है कि दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों को एक दूसरे के पल-पल की खबर रहती है.

बायोग्राफी में ये भी कहा गया है कि हर डेढ़ घंटे में मैक्रॉन और उनकी पत्नी के बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं है. राष्ट्रपति मैक्रॉन खुद अपनी पत्नी को हर डेढ़ घंटे में फोन करते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है. आपको बता दें फ्रेंच प्रेसिडेंट की उम्र 43 साल है, जबकि उनकी पत्नी 68 साल की हैं.

फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मार्कोस का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन को अपने पति की सफलता के लिए समर्पित किया है. बायोग्राफी में ये भी बताया गया है कि इमैनुएट और ब्रिगिट एक-दूसरे को कॉलेज के ज़माने से जानते हैं और उनकी दोस्ती काफी गहरी थी. हालांकि इमैनुएल तब छात्र थे और उनकी पत्नी शिक्षिका.

उनके बीच रोमांस भी कॉलेज के ज़माने में ही शुरू हुआ था. इमैनुएल ने उस वक्त की तमाम चीज़ें आज तक संजो रखी हैं. उन दोनों के बीच के घनिष्ठ संबंध को लेकर पत्रकार त्चाकालॉफ ने लिखा है कि इसके बारे में फ्रेंच राष्ट्रपति की मां भी अच्छी तरह जानती हैं.

दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि मैक्रॉन अपनी पत्नी से बिस्तर पर जाने से पहले बहुत सारी बातें करते हैं. उन दोनों का मानना है कि एक कपल के तौर पर ज़िंदगी में सफलता हासिल करना आसान होता है. (All Photos Credit- Instagram)