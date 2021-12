News18 हिंदी | December 09, 2021, 07:42 IST खुद पहने हुए कपड़े भाड़े पर देती है लड़की, 70 लाख कमाकर खरीदा अपना ड्रीम हाउस ! Girl Renting Out Her Dresses : किसी पार्टी में जाना हो या किसी फंक्शन में, सबसे पहले इंसान को ख्याल आता है नई ड्रेस का. अब एक फंक्शन की ड्रेस को दूसरी पार्टी में भला कौन पहनना चाहता है? ऑस्ट्रेलिया (Australia News) के मेलबर्न (Melbourne) की रहने वाली ब्रिटनी मैकक्वॉड (Brittany McQuade) भी महिलाओं की इस मानसिकता को अच्छी तरह समझती हैं. ऐसे में उन्होंने इसे ही अपना बिजनेस बना लिया और 20 साल की उम्र से ही वो अपनी ड्रेसेज़ को ऑनलाइन (Girl Makes 70 lakh in a year by renting dresses) किराये पर देने लगीं. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने इस अनोखे बिजनेस से लाखों रुपये कमाए हैं और खुद के लिए घर भी खरीद लिया है.













ब्रिटनी मैकक्वॉड (Brittany McQuade) ने साल 2017 से ही अपनी ड्रेसेज़ को ऑनलाइन किराये पर देना शुरू किया था. News.au से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी तमाम ड्रेस थीं, जिन्हें उन्होंने एक ही बार पहना था. ऐसे में पहले उन्हें ही ब्रिटनी ने रेंट के लिए डाला.

ड्रेसेज़ को रेंट करने का मार्केट काफी बड़ा है, क्योंकि कोई भी एक बार पहनने के लिए किसी ड्रेस पर 5000 रुपये खर्च नहीं करना चाहता. ऐसे में सेकेंड हैंड सेलिंग साइट पर ब्रिटनी ने अपने कपड़ों को किराये के लिए देना शुरू कर दिया.

ब्रिटनी को इस तरह की साइट से एक ड्रेस के बदले कम से कम 1100 रुपये मिल जाते थे. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटनी का कहना है कि वे इससे दोगुना पैसा वापस पा जाती हैं. पिछले चार सालों के अंदर उन्होंने 70 लाख रुपये अपने साइड बिजनेस से कमा लिए हैं.

किराये के पैसे से ब्रिटनी फिर नई ड्रेसेज़ ले लेती हैं और उन्हें एक बार पहनने के बाद ड्रेस शेयर वेबसाइट पर डाल देती हैं. वे अपने कपड़ों को इंस्टाग्राम पर भी लोगों को दिखाने के लिए डालती हैं.

Instagram पर brittanymcquade नाम से अकाउंट चलाने ब्रिटनी के करीब 20 हज़ार फॉलोअर्स हैं, जो उनकी ड्रेसेज़ को देखते और पसंद करते हैं. उन्होंने अपने इसी बिजनेस से 24 साल की उम्र में ही अपना 2 बेडरूम टाउनहाउस खरीदा है. 36 लाख रुपये का डिपॉजिट वे दे चुकी हैं, जबकि उनका घर 3.5 करोड़ का है.

उन्होंने अपना ड्रेस रेंटल बिजनेस 25 कपड़ों से शुरू किया था. अब उनके पास कुल 300 ऐसी ड्रेसेज़ हैं, जिन्हें वे किराये पर देती हैं और इससे लाखों रुपये कमाती हैं. इनकी कीमत 1100 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक होती है.

ब्रिटनी का फैशन टेस्ट अच्छा है, ऐसे में वे इंस्टाग्राम पर लोगों को अपने कपड़े शो ऑफ करके उनसे फीडबैक भी लेती हैं. अगर लोगों को ये पसंद आती है तो वे उसे अलग-अलग साइज़ में लेती हैं और किराये पर उठा देती हैं. (Credit- Instagram/ brittanymcquade)