News18 हिंदी | December 20, 2021, 17:51 IST 20 साल की लड़की ने कर ली अधेड़ आदमी से शादी, लोग समझ बैठते हैं बाप-बेटी ! शादी की उम्र में लड़का-लड़की (Legal Age For Marriage) के बीच 5-6 साल अंतर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये अंदर 20-25 साल का हो तो वाकई जोड़ी बेमेल लगती है. न्यूज़ीलैंड (New Zealand News) की रोसाना इंकपेन (Rosana Inkpen) की अपने पति के साथ जोड़ी भी कुछ ऐसी ही है. 20 साल की रोसाना ऑकलैंड की रहने वाली हैं और उन्होंने 46 साल के स्कॉट (Scott) से शादी कर ली है. वे दो साल पहले स्कॉट से मिली थीं और पहली नज़र में ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें शादी (20 year girl married with 46 year old man) उन्हीं से करनी है.













1 / 6

रोसाना इंकपेन (Rosana Inkpen) की मुलाकात जब अपने पति स्कॉट से हुई थी, तब उनकी उम्र 18 साल थी और उनके पति 44 साल के थे. उन दोनों के बीच 25 साल का एजगैप होने के बावजूद उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था.

2 / 6

उस वक्त स्कॉट ऑस्ट्रेलिया में स्टील वर्कर थे और छुट्टियों में न्यूज़ीलैंड आए हुए थे. उनकी मुलाकात होने के कुछ ही महीने बाद कपल ने सगाई कर ली. रोसना और स्कॉट दोनों ही रिलेशनशिप में उम्र को ज्यादा महत्व नहीं देते.

3 / 6

रोसाना बताती हैं कि जब स्कॉट से वे मिलीं तो पूरे शहर में उन्हीं की चर्चा थी. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था. इसी बीच उनकी बातचीत शुरू हुई और वे उनसे मिलने ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचीं. यही उनके प्यार की शुरुआत थी.

4 / 6

वे कहती हैं कि तमाम लोगों ने उनसे कहा कि ये सब कुछ जितना जल्दी चल रहा है, उतना टिकेगा नहीं. हालांकि उन्हें यकीन था कि वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और रिश्ता लंबा चलने वाला है.

5 / 6

25 साल के गैप के बाद भी उनका रिश्ता आगे बढ़ा और स्कॉट-रोसाना की शादी हो गई. जिसके बाद लोगों ने रोसाना को ये तक कहा कि वे स्कॉट के पैसों के लिए उनसे शादी कर रही हैं. उनके बहुत से दोस्त उनसे दूर हो गए क्योंकि उनका पति उनके पिता की उम्र का था.

6 / 6

रोसाना कहती हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें देखकर पति-पत्नी नहीं बल्कि बाप-बेटी समझ बैठते हैं. उन्हें लोगों की नकारात्मक भावना का भी शिकार होना पड़ता है लेकिन वे अपने पति के साथ काफी खुश हैं. (All Photos Credit - Facebook/)