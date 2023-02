News18 हिंदी | Last Updated:February 03, 2023, 06:00 IST भारत की ये है 10 जगहें, जहां भूतों का है बसेरा! नाम सुनकर कांप जाती है रूह India's Most Haunted Places: क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है? यदि हां, तो इस बात की संभावना अवश्य ही होनी चाहिए कि सभी भूतों की कहानियां जो हमने अपने शुरुआती के दिनों में सुनी हैं, शायद सच हों! या कम से कम उनमें से कुछ पहलू सच हो सकते हैं. कमोबेश हम सभी ने भूतों के बारे में कम से कम एक या दो कहानी तो सुनी ही होगी और ये दिल दहला देने वाली कहानियां जिनके बारे में लोग बातें करते हैं कि ये असली हैं, सोचने वाली बात है, है ना? और इसलिए, हम भारत के 10 सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं हैं! Written by Munna Kumar









भानगढ़ का किला, राजस्थान (Bhangarh Fort, Rajasthan): भानगढ़ का किला भारत में सबसे भूतिया जगहों में से एक है. यहां तक की सरकार भी इस तथ्य से अवगत है कि इसके खंडहरों में आत्माएं घूमती हैं. शायद यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद विजिटर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐतिहासिक संरचना पर खतरों के बारे में सख्त चेतावनी दी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक जादूगर द्वारा शापित है. (फोटो: सोशल मीडिया)

मुकेश मिल्स, मुंबई (Mukesh Mills, Mumbai): 1870 में निर्मित मुकेश मिल्स एक और भूतिया जगहों में से एक है. खबरों के मुताबिक, एक बार एक एक्ट्रेस भूत के साए में आए गई थी और उसने कर्मचारियों से डरावने मर्द की आवाज में उस जगह को खाली करने को कहा. कहा जाता है कि बिपाशा बसु ने भी यहां असाधारण घटनाओं का अनुभव किया है. (फोटो: सोशल मीडिया)

सेवॉय होटल, मसूरी (Savoy Hotel, Mussoorie): 1911 की गर्मियों में फ्रांसेस गार्नेट-ओर्मे नाम की एक अध्यात्मवादी अपनी सहेली के साथ होटल में रुकी थी. एक रात, होटल के कर्मचारियों ने उसे जहर देकर मार डाला. इसने रहस्यमय घटनाओं की एक सीरीज को जन्म दिया, जिनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई. विजिटर ने देर रात को परेशान करने वाली आवाजें और लॉबी में गूंजती चलने की आवाज़ सुनने की सूचना दी है. कहानी का उल्लेख अगाथा क्रिस्टी की द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स और रस्किन बॉन्ड की रस्किन बॉन्ड की क्रिस्टल बॉल - ए मसूरी मिस्ट्री में मिलता है. (फोटो: सोशल मीडिया)

जीपी ब्लॉक, मेरठ (GP Block, Meerut): यदि आप मेरठ में इस परिसर की यात्रा के दौरान चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखते हैं या लाल रंग में एक महिला गुजरती है, तो बस चलते रहें जब तक कि वे दृष्टि से ओझल न हो जाएं. एक कारण यह भी है कि लोग जीपी ब्लॉक को पूर्वाभास मानते हैं. (फोटो: सोशल मीडिया)

अग्रसेन की बावली, दिल्ली (Agrasen Ki Baoli, Delhi): कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली में दिन में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है और रात में आत्माओं का. अफवाह यह भी है कि यह जगह कभी काले पानी से भरी हुई थी, जो आने वाले लोगों को पानी से भरी कब्र तक जाने के लिए लुभाती थी. इस जगह को हाल ही में पीके फिल्म में दिखाया गया था, जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर इसकी लंबी पत्थर की सीढ़ी पर फिल्माया गया था. (फोटो: सोशल मीडिया)

द चर्च ऑफ थ्री किंग्स, गोवा (The Church Of Three Kings, Goa): इस चर्च के पीछे की कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्यों दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं. अतीत में तीन पुर्तगाली राजा हमेशा गोवा राज्य के लिए लड़ते थे. अंत में, उनमें से एक ने अन्य दो को इस प्रसिद्ध द चर्च ऑफ थ्री किंग्स में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें जहर दे दिया. जब लोगों को पता चला कि राजा ने क्या किया है, तो वे खून से लथपथ भीड़ में उसके पीछे आए. पब्लिकली पीट-पीटकर मार डाले जाने से अधमरा होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. तीनों को एक ही चर्च में दफनाया गया था. यह भारत में एक भूतिया जगहों में से एक है. (फोटो: सोशल मीडिया)

अलेया घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल (Aleya Ghost Lights, West Bengal): क्या आपको वे बातें याद हैं जिनका मेरिडा ने ब्रेव में अनुसरण किया था? Wisps रात में देखी जाने वाली एक घटना है, ज्यादातर दलदल और दलदल के आसपास होती है. पश्चिम बंगाल में आलेया घोस्ट लाइट्स ऐसी ही एक जगह है. कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक मछुआरे की आत्मा निवास करती है और लाइट के पैटर्न को उसके अस्तित्व में रहने वाले शरीर की रूपरेखा माना जाता है. क्षेत्र के मछुआरों का मानना है कि विसप्स आसन्न कयामत का संकेत हैं. (फोटो: सोशल मीडिया)

फ़र्न हिल होटल, ऊटी (Fern Hill Hotel, Ooty): यह होटल जो अब कथित रूप से डराने-धमकाने की घटनाओं के कारण बंद हो गया था, राज़ के सेट पर हुई एक विचित्र घटना के कारण प्रसिद्ध हो गया था. कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी मंडली एक रात सोने ही वाली थी कि किसी ने ऊपर के कमरे में फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया. जल्द ही चीखने और पटकने की आवाजें होने लगी कि लोगों की नींदे उड़ गई. रिसेप्शन डेस्क से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि टेलीफोन लाइन बंद थी. अंत में हताश चालक दल के कुछ सदस्य शिकायत करने के लिए नीचे गए. केवल होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उनके ऊपर कोई मंजिल नहीं थी. (फोटो: सोशल मीडिया)

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (National Library, Kolkata): कोलकाता का सुंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारे औपनिवेशिक अतीत में से एक है. हालांकि, स्मारक की वास्तुकला और समृद्ध साहित्य ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए इसे जाना जाता है, यहां कई अपसामान्य गतिविधियाँ भी दर्ज की गई हैं. यदि आप इन बातों पर संदेह करते हैं, तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं कि वे पुस्तकालय में रात की पाली में जाने से क्यों डरते हैं. (फोटो: सोशल मीडिया)