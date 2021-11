News18 हिंदी | November 16, 2021, 07:57 IST Pictures: 600 किलो का आलू देखकर रह गए हैरान ! कुछ और है इसके पीछे की हकीकत ... Interesting News : दुनिया में एक से बढ़कर (Weird Things Around The World) एक चीज़ें हैं. कुछ कुदरत का चमत्कार है तो कुछ इंसान का बनाया (Interesting Engineering) हुआ कारनामा. एक ऐसा ही कारनामा इंजीनियरिंग की दुनिया में हुआ और अमेरिका (United States Tourism Spots) में बनकर तैयार हुआ 600 किलो का बड़ा सा आलू. अब ज्यादा कनफ्यूज़ मत होइए, क्योंकि इस आलू के अंदर आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी. दरअसल ये एक सर्वसुविधा संपन्न (Luxury Hotel) होटल (Big Potato Hotel in Idaho) है, जो बाहर से देखने में बिल्कुल बड़े आलू जैसा लगता है.













अमेरिका के इदाहो राज्य में इस होटल को इंस्टॉल किया गया है. जो अपने आपमें एक अलग कॉन्सेप्ट है. ये होटल पहले से ही बनाकर एक रिमोट इलाके में लाकर स्थापित किया गया था. देखने में ये बिल्कुल एक विशालकाय आलू जैसा लगता है.

हालांकि इस आलू का दरवाज़ा खुलते ही आप एक खूबसूरत होटल में एंट्री लेते हैं. ये बेहद खास एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब तक आपने ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं सुना होगा.

इस होटेल में एक पूरा दिन बिताने के लिए आपको भारतीय मुद्रा में 18 हज़ार रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. सफेद रंग से रंगे हुए होटल की अंदरूनी तस्वीरें आकर्षित करने वाली हैं.

600 टन के इस आलूनुमा होटल के अंदर सारी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं. होटल के अंदर पहुंचकर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है. इसका इंटीरियर अलग ही अंदाज़ में सजाया गया है.

इदाहो में इस तरह का होटल बनाए जाने के पीछे अपनी वजह है. दरअसल ये राज्य चिप्स वाले आलू के उत्पादन के लिए खासा मशहूर है. इसीलिए यहां आलू जैसा एक होटल बना दिया गया है.

होटल में एक साथ 2 लोग रह सकते हैं. यहां की सजावट स्पेस के मुताबिक की गई है. होटल के अंदर छोटा सा बाथरूम और रुकने वाले की सुविधा के लिए किचन भी दिया गया है, जहां आप थोड़ी -बहुत कुकिंग कर सकते हैं.

किचन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना खुद बनाना है. होटल में आपको शानदार खाना भी परोसा जाता है और एयर कंडीशनर की सुविधा भी दी गई है. हालांकि होटल के बाहर का नज़ारा भी काफी अच्छा है, जिसे कोई भी एंजॉय करना पसंद करेगा. (All Photos Credit- Instagram/bigpotatohotel)